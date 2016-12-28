В Казахстане ожидаются снегопады и метели

Жанара Каримова, Vласть

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В предновогодние дни в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады с метелями и сильный западный ветер, при этом температура воздуха будет выше нормы на 2-5 градусов, сообщает РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, в южных и юго-восточных областях ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед и туманы, температура здесь также выше климатических значений.

В Алматы в четверг переменная облачность, днем осадки и 3-5 тепла, ночью температура опустится до 1-3 градусов ниже нуля. В пятницу также переменная облачность, временами осадки. Температура днем 1-3 тепла, ночью 3-5 мороза.

В столице Казахстана в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Днем 10-12 мороза, ночью -15-17. В пятницу переменная облачность, временами снег и метель, днем 7-9 мороза, ночью столбики термометров опустится до 15-17 градусов.

Материал об изменении климата в Казахстане

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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