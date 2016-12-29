Более 100 законов принял парламент с начала года

Более ста законов принял парламент Казахстана за текущий год. Таким образом, сенат «с достоинством выполнил свои конституционные полномочия», заявил в четверг в ходе пленарного заседания спикер палаты Касым-Жомарт-Токаев.

Сенатом, с начала года до первой сессии (мажилиса - V) парламента 6 созыва за период выполнения функций парламента, была проведена работа в тесной связи с правительством. Своевременно принято 57 законов, сенат с достоинством исполнил свои конституционные полномочия. В целом, приняты за текущий год парламентом свыше 100 законов, полностью сформировали законодательную основу реализации плана наций «100 конкретных шагов», стратегических программ, предусматривающих социально-экономический подъем страны», - рассказал Токаев.

Кроме того, сообщил он, в сенате проведены ряд важных мероприятий: парламентские слушания, международные конференции и встречи, способствующие «дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и межпарламентских связей».

«В целом, сенат завершает 2016 год хорошими результатами по всем направлениям деятельности палаты», - подчеркнул председатель палаты.

«Как отмечал глава государства, - продолжил он, - мы перешагнули в следующий 25-летний период развития страны. президент в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости вынес на повестку вопрос усиления ответственности парламента и правительства в условиях перехода на новую стадию развития государства. В будущем, эти вопросы важные вопросы будут всесторонне проработаны, и выработаны предложения по внесению изменений в соответствующие законы. Я уверен, что сенаторы с высоким профессионализмом и большой ответственностью отнесутся к работе с важными законопроектами, предусматривающими дальнейшую модернизацию системы госуправления», - обратился к коллегам Токаев.

Вон также сообщил, что в начале года, с 4 по 13 января, планируется выезд депутатов в регионы.

«В ходе проводимых встреч необходимо провести работу по пропаганде населению принятых парламентом законов. Необходимо будет уделить особое внимание положениям принятых новых законов. Особенно, вопросам социальной сферы, здравоохранения, финансов, налогов, жилищного обеспечения и по противодействию терроризму. Хочу искренне поблагодарить всех за выполненную совместную работу. Поздравляю с наступающим новым годом, желаю стране мира и пусть имя «глава государства» будет вечным», - заключил спикер.