​Фонд гарантирования депозитов компенсирует вклады клиентам Казинвестбанка на 768 млн. тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) компенсирует вкладчикам ликвидируемого Казинвестбанка 768 млн. тенге. Депозиты размером до 10 млн. тенге будут возвращены 8298 вкладчикам (99,7% от их общего числа), заявил в пятницу председатель КФГД Бакыт Когулов.

«Общая сумма гарантирования депозитов вкладчиков Казинвестбанка составит 768 млн. тенге. Во временной администрации банка сейчас идет работа по инвентаризации, поэтому данные могут измениться. Это незначительная сумма - 0,2% от средств КФГД», - заявил Когулов.

По его словам, лишь у 52 человек (0,3% от общего количества вкладчиков) размер депозитов превышает 10 млн. тенге. Для возврата суммы сверх 10 млн. тенге им потребуется обратиться в ликвидационную комиссию банка, которая определит порядок и их очередь при получении средств.

По словам главы временной администрации Джеммы Зинуллиной, сейчас её команда проводит инвентаризацию и аудит активов банка. По окончании этой работы администрация начнет конкурс по определению банка-агента, через который будет проводиться компенсация депозитов. Законодательство не предусматривает конкретных сроков, когда процедура должна быть начата и окончена. О начале компенсации депозитов будет сообщено в средствах массовой информации.

«Банки-агенты должны соответствовать определенным критериям: у них должна быть репутация и широкая филиальная сеть. После того, как банк приобретатель согласится (взять на себя обязательства – V), он должен сесть за стол переговоров и изучить все материалы, которые мы передаем. Помимо вкладчиков мы будем передавать банку агенту активы, которые будут проводить собственную оценку активов. Когда мы завершим все процедуры, клиенты будут оповещены. Законодательных сроков проведения этой операции нет», - заявила Зинуллина.

В конце декабря 2016 года Нацбанк принял решение лишить лицензии Казинвестбанк. Причиной этого стало систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям. В начале ноября регулятор приостанавливал лицензию банка на привлечение депозитов и открытие счетов физических лиц.

По приказу председателя Национального банка 26 декабря 2016 года в Казинвестбанке была назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления финансового института. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.