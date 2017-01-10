В ближайшие три дня в Казахстане ожидается неустойчивая погода, на западе и на севере страны – снегопады и метели, сообщает РГП «Казгидромет».

Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящие сутки большинство областей Казахстана окажется под влиянием западного циклона, который на запад и север страны принесет пасмурную погоду со снегопадами и метелями, а в южные регионы повышение температуры.

Также ожидается повышение температуры и снегопады в центральных, восточных и южных областях. 10 и 11 января в северных областях дневная температура предполагается около 7-13 ниже нуля, а в южных от нуля до 10 тепла.

В Алматы в среду ожидается переменная облачность, без осадков, днем 4-6 градусов тепла, ночью 4-6 мороза. В четверг переменная облачность, днем осадки, дневная температура будет держаться выше нуля 1-3 тепла, ночью опустится до 3-5 градусов мороза.

В столице Казахстана в среду прогнозируют переменную облачность, днем временами снег и низовая метель. Температура в Астане – днем 9-11 ниже нуля, ночью 12-14. В четверг облачно, днем и ночью небольшой снегопад и низовая метель, днем 16-18 мороза, ночью 18-20.