140 тысяч казахстанцев легализовали 5,7 трлн тенге

В Казахстане завершилась акция по легализации имущества, которой воспользовались 140 тысяч граждан и показали властям денег и имущества на сумму 5,7 триллионов тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.

«Возможностями акции воспользовались свыше 140 тысяч граждан страны. Всего легализовано 5,7 трлн тенге, из них денежными средствами 4,1 трлн тенге и имуществом - 1,6 трлн тенге», - сообщил Султанов.

По его информации, легализовано порядка 151 тысяч объектов недвижимости, а также 213 долей участия в юридических лицах. Для легализации денег всего был открыт 11 821 счет.

«Как мы и ожидали, в последние месяцы акции наблюдался активный всплеск темпов. 53% средств было легализовано именно в 4 кваратале 2016 года, что подтвердило наши прогнозы. Этому, в том числе, способствовали принятые в конце 2015 года поправки, которые облегчили процедуры и предоставили дополнительные гарантии гражданам», - пояснил глава минфина.

Что касается активов внутри страны, то их легализовано на 5 триллионов тенге, зарубежных - на 700 миллиардов, из которых деньгами - 614 млрд тенге, имуществом - 70 млрд.

«Лидерами по объемам легализации в целом являются город Алматы – 3 трлн 981 млрд тенге, Астана – 533 млрд тенге и Алматинская область – 390 млрд тенге», - отметил Султанов.

Министр также отметил, легализованные объемы недвижимости и денежных средств «безусловно имеют прямой и косвенный эффекты на бюджет». Только из 151 тысячи легализованных объектов недвижимости 9,5 тысяч поставлены на учет, как коммерческая недвижимость.

«Это увеличивает поступление налога на имущество порядка 800 млн тенге в год», - уточнил министр.

Кроме того, вовлечение в легальный оборот 4,1 трлн тенге денег генерирует «оценочно до 150 млрд тенге налогов в год».

«Это расчетный потенциал, - подчеркнул Султанов. - Триллионные средства вошли в экономику. Это породило дополнительный потребительский или инвестиционный спрос. Они поддержали ВВП страны, с них платятся налоги».