​Временная регистрация не скажется на размерах коммунальных платежей и налога на имущество

Временная регистрация не повлияет на размер коммунальных платежей и налога на недвижимость. Она также не даёт возможность арендаторам оспаривать права собственности владельца жилья, сообщает в пятницу МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления миграции ДВД Астаны Гульвиру Доненбаеву.

«Есть даже такое опасение, что если временно зарегистрировать квартиранта, он сможет оспаривать права собственности. Но мы постоянно говорим, что временная регистрация не дает возможности для таких действий. Кроме того, будет указываться конкретный срок временной регистрации. По истечении срока человек будет автоматически снят с регистрации», - подчеркнула Доненбаева.

Относительно коммунальных платежей она также заверила, что временная регистрация не имеет к ним никакого отношения: «Наши базы данных отдельные и не связаны друг с другом. Например, есть база документирования граждан Республики Казахстан. После регистрации все данные попадают в государственную базу данных физических лиц. В нее могут заходить все государственные органы. База используется в повседневной работе. Для других целей использовать эти данные не разрешается. Компании, оказывающие коммунальные услуги, не могут заходить в эту базу данных».

В начале января вступил в силу закон о временной регистрации, который, в случае её отсутствия, предусматривает административную ответственность в виде штрафа. Для жильцов в 2017 году он составит 15 883 тенге (7 МРП), а в случае повторного нарушения – 29 479 тенге (13 МРП), для арендодателей он составил 22 690 тенге (10 МРП). В течение месяца министерство внутренних дел будет проводить разъяснительную и предупредительную работу о характере и механизмах закона, а с 7 февраля начнёт привлекать не прошедших регистрацию к ответственности.