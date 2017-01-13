Оглашен состав рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти

В Акорде состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Оглашен состав рабочей группы и обсуждены организационные вопросы, сообщает в пятницу вечером Акорда.

«В ходе выработки предложений по перераспределению властных полномочий будут изучаться и анализироваться накопленный отечественный и зарубежный опыт, практика применения норм действующего законодательства и Конституции Республики Казахстан. К деятельности рабочей группы будут привлечены юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность», - информирует пресс-служба президента.

В состав рабочей группы вошли руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков (руководитель рабочей группы), генеральный прокурор Жакип Асанов, министр юстиции Марат Бекетаев, вице-спикер сената Сергей Громов, замруководителя администрации президента Талгат Донаков, ректор Евразийской юридической академии им. Кунаева Омрали Жалаири, вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева, директор НИИ гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров, председатель Верховного суда Кайрат Мами, председатель Казахстанского союза юристов Рахмет Мукашев, председатель Конституционного совета Игорь Рогов и профессор Академии госуправления при президенте Зинаида Федотова.

В среду президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

В середине декабря 2016 года Нурсултан Назарбаев поручил спецкомиссии рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий между президентом, парламентом и правительством. Однако во время торжественного собрания, посвященного 25-летию независимости, он подчеркнул, что Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Тем не менее, он поручил спецкомиссии внести предложения по законодательным и конституционным изменениям работы государственных институтов.