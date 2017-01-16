​Назарбаев выразил соболезнования Атамбаеву в связи с крушением самолета в Бишкеке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Бишкеке и кыргызскому народу.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Сегодня в Бишкеке 7.20 утра по местному времени упал грузовой самолет. На данный момент известно о 32 жертвах катастрофы, большинство погибших - жители поселка, на которой рухнул самолет.

В данный момент международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда.

Фото пресс-службы президента Казахстана