​Назарбаев выразил соболезнования Атамбаеву в связи с крушением самолета в Бишкеке

Данияр Молдабеков, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в Бишкеке и кыргызскому народу.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял печальные известия о крушении самолета, произошедшего вблизи Бишкека и повлекшего гибель множества людей», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Сегодня в Бишкеке 7.20 утра по местному времени упал грузовой самолет. На данный момент известно о 32 жертвах катастрофы, большинство погибших - жители поселка, на которой рухнул самолет.

В данный момент международный аэропорт «Манас» не принимает и не выпускает воздушные суда.

Фото пресс-службы президента Казахстана

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений нужно тщательно обсуждать – Карагусова
Новости
Предложения по перераспределению власти в Казахстане будут готовы в феврале
Новости
Практика наложения штрафов - показатель неэффективности работы налоговых органов, считает депутат Карагусова
Loading...
Просматриваемые
Новости
В суд поступило ходатайство об амнистии Серика Ахметова
Новости
Задержан экс-министр нацэкономики Бишимбаев
Новости
Алматинских школьников не будут лишать весенних каникул – Управление образования
Новости
Тажин назначен первым замруководителя администрации президента
Новости
В результате крушения самолета под Бишкеком погибли 32 человека
Новости
Арестован бывший замруководителя администрации президента Майлыбаев