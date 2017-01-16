Вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений нужно тщательно обсуждать – Карагусова

Вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений граждан необходимо очень тщательно обсудить для того, чтобы не получилось, что по выходу на пенсию человеку «не на что было жить», заявила журналистам в понедельник по итогам правительственного часа в мажилисе депутат Гульжана Карагусова.

«Этот вопрос (о досрочном изъятии пенсионных накоплений – V) надо очень тщательно обсудить. Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты», - сказала она.

Карагусова отметила: «Не секрет, у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что оставаться жить. Солидарной пенсии уже не будет. Останется только два - накопительная и базовая пенсия. (…) Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. (…) Чтобы не получилось так, что потом человек по выходу на пенсию, ему не на что было жить», - резюмировала депутат.

В минувшую пятницу новый предправления Единого накопительного пенсионного фонда Нурбуби Наурызбаева заявила, что планирует вернуться к вопросу о возможности частичного снятия пенсионных накоплений для оплаты ипотеки и покрытия лечения. Этот вопрос обсуждается в Казахстане уже несколько лет, однако конкретных законодательных инициатив никогда не вносилось.