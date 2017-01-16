Вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений нужно тщательно обсуждать – Карагусова

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Вопрос о возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений граждан необходимо очень тщательно обсудить для того, чтобы не получилось, что по выходу на пенсию человеку «не на что было жить», заявила журналистам в понедельник по итогам правительственного часа в мажилисе депутат Гульжана Карагусова.
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