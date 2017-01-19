Назначен новый вице-министр нацэкономики

Председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Серик Жумангарин назначен на должность вице-министра национальной экономики. В четверг сотрудникам ведомства его представил министр нацэкономки Тимур Сулейменов, сообщается на сайте ведомства.

До нынешнего назначения 47-летний Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана. В разные годы он работал в министерстве экономического развития и торговли: возглавлял департамент региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

Прежний вице-министр нацэкономики Айдар Арифханов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

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