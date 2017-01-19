Назначен новый вице-министр нацэкономики

Айсулу Тойшибекова, Vласть

Председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Серик Жумангарин назначен на должность вице-министра национальной экономики. В четверг сотрудникам ведомства его представил министр нацэкономки Тимур Сулейменов, сообщается на сайте ведомства.

До нынешнего назначения 47-летний Серик Жумангарин больше двух лет возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Казахстана. В разные годы он работал в министерстве экономического развития и торговли: возглавлял департамент региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики.

Прежний вице-министр нацэкономики Айдар Арифханов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Фото Bnews

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Арестован бывший замруководителя администрации президента Майлыбаев
Новости
В результате крушения самолета под Бишкеком погибли 32 человека
Новости
Казахстанцам не нужно доказывать наличие регистрации, заявляют в полиции
Новости
Тажин назначен первым замруководителя администрации президента
Новости
​«Жёлтый» уровень террористической опасности в Казахстане будет снят 16 января
Новости
​Нурбуби Наурызбаева назначена новым председателем правления ЕНПФ