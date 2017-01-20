В многоэтажных домах малых городов Казахстана установлено 6 500 индивидуальных котлов отопления

В жилых домах 29 моногородов и 41 малом городе имеются 6500 тысяч индивидуальных котлов отопления, которые потенциально могут представлять угрозу. Такую статистику озвучил в пятницу в ходе заседания комиссии при фракции партии «Нур Отан» в мажилисе председатель комитета по делам строительства и ЖКХ министерства национальной экономики Мархабат Жайымбетов.

«У нас 29 моногородов и 41 малых городов, где котельных малых мощностей 6 500 по стране. Большой вопрос безопасности, вопрос контроля есть. Мы над этим сейчас работаем. В 2014 году, когда передавали (полномочия по контролю - V) в комитет промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию, не все вопросы были решены. Сейчас мы над этим работаем», - сказал Жайымбетов.

Вопрос депутатов касался трагедии в поселке Шахан Карагандинской области, где 1 января из-за взрыва индивидуального котла отопления обрушился один подъезд многоэтажного жилого дома. Тогда погибли девять человек, в том числе трое детей.

«Действительно, вопрос очень сложный, - признал представитель Миннацэкономики. - Там (в Шахане - V) 17 автономных систем отопления. По нашим данным, сейчас в Карагандинской области требуется 2 млрд 700 млн тенге (на строительство центрального отопления - V). Они в 2015 году заявлялись по программе развития регионов, но так как был объявлен мораторий – заявку отклонили. Потом, они заявились по бюджетной программе «Нурлы жол». Но здесь есть правило, свои условия: это бюджетное кредитование, это возвратные средства, необходим заемщик – это акимат, и конечный заемщик – это субъекты естественных монополий. Там не создан субъект естественных монополий, там частники», - объяснил ситуацию Жайымбетов.

Он признал, что в итоге, каждый себе установил индивидуальную котельную и теперь «возникает вопрос о контроле безопасности».

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области