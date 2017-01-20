В Китае создан экономический медиа-холдинг

Маргарита Бочарова, Vласть

В пятницу была официально создана China Fortune Media Group, что завершило процесс глубокой интеграции финансового-экономических медиа-ресурсов крупнейшего информационного агентства Синьхуа, сообщает издание.

По данным информагентства, China Fortune Media Group сформирована на основе China Securities Journal, Shanghai Securities News, Economic Information Daily и Xinhua Publishing House, которые составляют лучшие медиа- и публицистические ресурсы Синьхуа в области экономики и финансов.

Генеральный директор информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао на церемонии запуска China Fortune Media Group подчеркнул, что Китай уже стал второй крупнейшей мировой экономикой, и день за днем выходит в центр мировой арены, все интенсивнее вовлекаясь в процесса обмена и взаимодействия с мировой экономикой.

Фото russian.news.cn

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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