Первый день межсирийских переговоров в Астане завершен

Почти девять часов подряд продолжались в Астане переговоры по урегулированию сирийского конфликта. Как сообщил журналистам в кулуарах встречи советник сирийского Высшего комитета по переговорам Яхьи аль-Ариди, переговоры продолжатся завтра.

«Завтра примерно в 10-11 часов (утра переговоры продолжатся – V). Сегодня никаких встреч не будет, сейчас просто проходит двусторонняя работа», - сообщил аль-Ариди.

Он также проинформировал, что сирийская оппозиция провела встречи с российской и турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН Стаффано де Мистуре.

«Это была очень длинная и продуктивная встреча. Они говорили специфических вопросах, в целом, о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране. Стороны попросили разработать свои способы достижения этого», - рассказал советник высшего комитета по переговорам.

Кроме того, по его словам, речь шла о гуманитарной ситуации, о снятии осады, и о признаках доброй воли, в частности, об освобождении заложников. Также был разговор о политической стороне.

«Есть мнение, что результат этой встречи мог преобразиться (...) в настоящее решение (кризиса - V), в соответствии с резолюцией совета безопасности ООН и женевским коммюнике», - резюмировал аль-Ариди.

Резюмируя первый день, он отметил:

«Главная проблема - возможно есть люди, которые не заинтересованы в достижении режима прекращения огня прямо сейчас, потому что их проекты еще не закончены и прекращение огня не в их интересах. Они могут прямо или косвенно способствовать тому, чтобы это не было достигнуто. Если бы кто-то хотел достижения режима прекращения огня, то они бы не стали бомбить определенные территории на протяжении нескольких часов. Два часа назад многие регионы в Сирии подверглись бомбардировке».