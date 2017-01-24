Желающих сорвать переговоры по Сирии в Астане было предостаточно – спецпредставитель России

Представители сирийской оппозиции во второй день Астанинского процесса заявляли, что откажутся от продолжения переговоров в случае, если не будут прекращены боевые действия в Сирии. Об этом во вторник по завершению всех встреч заявил специальный посланник по Сирии Александр Лаврентьев. Он также сообщил, что желающих сорвать эту международную встречу «было предостаточно».

«Сегодня мы фиксировали со стороны представителей сирийской вооруженной оппозиции некоторые попытки ну, скажем, шантажа – не будет переговоров если не будут прекращены полностью боевые действия, если нам не дадут возможности привезти всех членов делегации в количестве 50-ти человек. Понимаете, есть определенные рамки протокольные. Что касается возможности выполнения этих условий, то иногда они просто невыполнимы», - рассказал Лаврентьев.

Он заверил, что российская сторона работает над тем, чтобы режим прекращения боевых действий двух районах Сирии (Вади Барада и Восточная Гута - V) соблюдался.

«Но мы не можем предотвратить полностью какие-то провокационные вещи, потому что в тех районах много отрядов джебхад-ан-Нусры (запрещенная террористическая организация – V). А как вы знаете, желающих сорвать международную встречу здесь было предостаточно», - подчеркнул спецпосланник,

По его словам, Россия приложила максимум усилий чтобы убедить сирийскую вооруженную оппозицию быть «более сдержанными и проявить конструктивизм».

«Я думаю, что нам это удалось сделать. Я скажу больше, когда мы проводили переговоры с сирийской вооруженной оппозицией, они сначала были достаточно сдержаны, потом у них пришла определенная закрепощенность, и я скажу вам, что они я так понимаю, к ним пришло осознание того, что Российская Федерация для них не является врагом, и что лучше использовать и наладить хорошие отношения с Москвой, воспользоваться тем расположением, которое есть», - выразил уверенность Лаврентьев.

23 января, в первый день Межсирийских переговоров Минобороны РФ сообщило о том, что шесть бомбардировщиков совершив перелет из РФ, нанесли удары по объектам "Исламского государства" в Дейр эз-Зоре в Сирии, прикрытие осуществляли истребители с аэродрома "Хмеймим". .

Фото Радмира Фахрутдинова