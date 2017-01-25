Всенародное обсуждение конституционной реформы продлится до 26 февраля

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о проведении всенародного обсуждения констиуционной реформы в стране. Согласно нему, оно пройдет с 26 января до 26 февраля.
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