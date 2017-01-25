Всенародное обсуждение конституционной реформы продлится до 26 февраля

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о проведении всенародного обсуждения констиуционной реформы в стране. Согласно нему, оно пройдет с 26 января до 26 февраля.

Текст распоряжения опубликован вечером в среду на президентском сайте.

Президент, в частности, поручил вынести проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» «на всенародное обсуждение, которое провести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года». Кроме того, поручено опубликовать проект закона в средствах массовой информации.

Рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти Назарбаев поручил «обеспечить анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, доработку проекта Закона с учетом этих предложений и внесение его на рассмотрение президента Республики Казахстан».

Этим вечером президент выступил с обращением к нации, в котором пояснил, что суть предстоящей реформы - демократизация политической системы страны. В ходе реформы должна быть значительно усилена роль парламента и правительства, подчеркнул он.