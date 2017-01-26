В 2016 году в Казахстан прибыло почти 34 тысячи оралманов

Ирина Галат, Vласть

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В 2016 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 16 417 семей или 33 754 этнических казаха, 65,4% которых составляют лица трудоспособного возраста, сообщает в четверг министерство труда и социальной защиты населения.

«Из прибывших 65,4% составляют лица трудоспособного возраста, 28,6% – дети в возрасте до 16 лет, 6% – пенсионеры. Из числа этнических казахов трудоспособного возраста 10,8% имеют высшее образование, 20,3% - среднее специальное образование, 65% - общее среднее образование, 3,9% не имеют образования», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что большинство оралманов (65,5%) прибыли из Узбекистана, 24,9% являются выходцами из Китая, 3,2% - из Туркменистана, 2,7% - из Монголии, 3,7% - из других стран.

«Наибольшее количество оралманов расселились в Южно-Казахстанской области – 33,9%, Алматинской области – 25,4%, Мангистауской области – 10,6%, Жамбылской области – 5,8% и в других регионах – 24,3%», - информируют в министерстве.

Всего с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году в страну прибыло около миллиона оралманов.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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