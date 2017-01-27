Vласть проведет первый форум о нативной рекламе

Vласть устраивает серию форумов о нативной рекламе. Первое мероприятие пройдет 8 февраля в 14:00 в Aurora Space.

Форум будет интересен всем, кто так или иначе связан с рекламным, медийным и издательским рынком – клиентам рекламных агентств, самим рекламным агентствам, издателям, копирайтерам, пиарщикам.

Перед аудиторией выступят 5 спикеров, хорошо известных в медиа-сфере: директор агентства Red Point Kazakhstan Асель Кожакова, главный редактор портала Buro247 в Казахстане Галина Рыжкина, шеф-редактор Esquire.kz Гульнар Бажкенова, директор департамента коммуникаций Mega Дарья Бублик и издатель Vласти Кайрат Нурмугамбетов.

Спикеры расскажут об опыте работы с форматами нативной рекламы, обсудят с аудиторией ее преимущества, особенности создания нативных проектов и то, как на нативную рекламу реагируют читатели.

Вход на форум свободный по предварительной обязательной регистрации на сайте Vласти в разделе Vласть Talks. Количество мест ограничено.