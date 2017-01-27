Регистрация IMEI-кодов мобильных телефонов не создаст очередей и ажиотажа – Абаев

Маргарита Бочарова, Vласть

Министерство информации и коммуникаций учло опыт регистрации по месту жительства и не допустит ажиотажа в процессе регистрации гражданами Казахстана IMEI-кодов мобильных телефонов, заявил на своей странице в Facebook глава ведомства Даурен Абаев.

Он сообщил, что министерством «создана рабочая группа, которая разрабатывает процедуру регистрации. До конца мая правила будут разработаны и разъяснены гражданам в самой доступной форме».

«Нами учтен опыт регистрации по месту жительства, поэтому процедура будет максимально простой, не создаст очередей и ажиотажа», - также заявил чиновник. По его словам, правительством также будет учтен положительный международный опыт создания базы IMEI-кодов в Великобритании, Турции и Азербайджане.

«Запуск системы должен серьезно сократить число телефонных краж. Так, после обращения жертвы в полицию украденный телефон может быть заблокирован. Фактически, кражи телефонов станут бессмысленными», - надеется Абаев.

Он напомнил, что сегодня, по данным МВД, в стране ежегодно похищается порядка 60 тыс телефонов, а процент возврата – менее 5%. В большинстве случаев жертвами кражи телефонов являются дети. «Теперь же у нас будет серьезный инструмент обезопасить их от столкновения с преступниками», - заключает министр.

Фото freepik.com

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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