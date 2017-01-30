500 ложных вызовов в день фиксировала служба скорой помощи Казахстана в 2016 году

Количество безрезультатных (ложных) вызовов скорой медицинской помощи за 2016 год по республике составило 183 387 случаев или в среднем 501 случай в день. Такие данные приводит пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Казинформ .

«За 2016 год службой скорой медицинской помощи Казахстана осуществлено 7 млн 835 тыс 624 вызова. В разрезе регионов наибольшее количество вызовов зарегистрировано в Южно-Казахстанской (1 млн. 168 тыс.), Алматинской (1 млн. 22 тыс.) областях и в Алматы (859 тыс. 244), а также в Восточно-Казахстанской области - 716 тыс. 289. Реже всего в службу скорой помощи обращались жители Северо-Казахстанской области - 190 тыс. 662 вызова», - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

По данным ведомства, самыми распространенными причинами вызовов являются заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, травмы и отравления, неврологические и инфекционные заболевания.

«На сегодняшний день в службе СМП трудятся более 20 тысяч человек. По республике работает 24 самостоятельные станции и 62 подстанции, в сутки задействовано 1300 бригад и единиц автотранспорта. Для обеспечения быстрого прибытия бригад к месту вызова и оказания своевременной и качественной медпомощи закуплены автомобили и реанимобили, приобретено новое медицинское оборудование и аппаратура, отвечающие современным требованиям и стандартам», - пояснили в Минздраве.