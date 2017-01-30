Мининформации подтвердило факт взлома 21 государственного интернет-ресурса

Елизавета Цой, Vласть
Фото Жанары Каримовой
На прошедших выходных службой реагирования на компьютерные инциденты министерства информации и коммуникаций зафиксирован взлом 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти, а также подведомственных организаций центральных госорганов, сообщило Миинформации в понедельник.
Еще по теме:
- Мининформации отказалось от запрета анонимных комментариев в Казнете
- Поправки в законодательство по информации и коммуникациям правительство планирует внести в парламент в мае
- Новая информполитика: министерство идет на уступки
- Информация о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году не соответствует действительности - акимат Астаны
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые