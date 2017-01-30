Мининформации подтвердило факт взлома 21 государственного интернет-ресурса

Елизавета Цой, Vласть

Фото Жанары Каримовой

На прошедших выходных службой реагирования на компьютерные инциденты министерства информации и коммуникаций зафиксирован взлом 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти, а также подведомственных организаций центральных госорганов, сообщило Миинформации в понедельник.

Владельцам взломанных интернет-ресурсов ведомство направило уведомления «с целью устранения последствий взлома». По данным, которые приводит министерство, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости.

«Данные случаи стали возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернет-ресурсов за своевременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидента, заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками», - заявило Мининформации.

О взломе многих сайтов государственных органов СМИ сообщали в выходные, среди пострадавших ресурсов – сайт маслихата Алматы и другие.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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