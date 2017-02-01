Совбез ООН призывает стороны конфликта на Донбассе прекратить огонь

Данияр Молдабеков, Vласть

Совет Безопасности ООН призывает стороны конфликта на Донбассе вернуться к режиму прекращения огня.

«Члены совета безопасности осуждают использование вооружений, что не соответствует Минским договоренностям и несет смерть и ранения, в том числе гражданскому населению», - говорится в специальном заявлении Совбеза, принятом по итогам закрытого заседания.

Закрытое заседание Совебеза было созвано по запросу Киева в связи с эскалацией конфликта на юго-востоке страны. Открытое заседание по Донбассу намечено на 2 февраля. Члены Совбеза выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В феврале Украина будет страной-председателем в Совбезе.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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