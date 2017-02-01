Парламент принял закон «О пастбищах»

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Жанары Каримовой

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками, внесенными сенатом в проект закона «О пастбищах» и сопутствующие ему поправки. Таким образом, законы считаются принятыми и направлены на подпись главе государства.

«Законопроект «О пастбищах» инициирован группой депутатов, рассмотрен сенатом парламента. При этом палатой были внесены изменения и дополнения, которые не затрагивают концептуальные положения законопроекта», - сказал коллегам депутат мажилиса Жексенбай Дуйсебаев.

Он сообщил, что основной законопроект дополняется понятиями «аридные пастбища», «обводнение пастбищ», и «кормоемкость пастбищ».

«Кроме того, изменения коснулись уточнения полномочий госорганов по предоставлению и использованию пастбищ. Остальные поправки носят редакционно-уточняющий характер. С учетом изложенного комитет по аграрным вопросам полагает возможным согласиться с изменения и дополнениями, внесенными сенатом парламента в проект закона «О пастбищах», - предложил депутат.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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