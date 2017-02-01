Lyft впервые обошла Uber по числу скачиваний на фоне протеста против политики Трампа

Приложение для вызова водителей Lyft обошло по числу скачиваний в США своего конкурента Uber впервые за всю историю конкуренции этих компаний, сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитических фирм. Как показывает статистика App Annie, Lyft был самым скачиваемым приложением для поездок в прошлое воскресенье, а данные Mobile Action указывают на то, что Lyft превзошел Uber и в понедельник, пишут «Ведомости».

Такая ситуация сложилась из-за акции протеста, вызванной тем, что глава Uber Трэвис Каланик стал советником президента США Дональда Трампа по вопросам бизнеса. Акция #deleteUber, участники которой удаляют приложение Uber и скачивают вместо него Lyft, набрала обороты в интернете после того, как Трамп подписал указ об ограничении въезда в США для граждан семи исламских стран.

Каланик публично раскритиковал указ и пообещал обсудить ситуацию при встрече с президентом. Lyft, в свою очередь, пообещал пожертвовать $1 млн Американскому союзу гражданских свобод. «Мы не согласны с этими мерами и не будем молчать по вопросам, угрожающим ценностям нашего общества», - заявили в компании.

Uber, основанная в 2009 году, является самым дорогим стартапом мира и оценивается в $70 млрд. Стоимость Lyft, появившейся в 2012 году, оценивается в $5 млрд.