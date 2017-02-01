Президент Казахстана и премьер Пакистана обсудили афганский вопрос

В среду состоялся телефонный разговор президента Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

«Учитывая председательство Республики Казахстан в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране», - сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, Шариф пригласил Назарбаева принять участие в саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте этого года в Исламабаде.

В ходе беседы они также обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита пакистанского премьера в Казахстан в августе 2015 года.

Фото Жанары Каримовой

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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