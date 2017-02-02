72% алматинцев назвали Универсиаду праздником

Информирование о предстоящей Универсиаде было недостаточным, но в целом для 72% алматинцев – это праздник, хотя и большой стресс для населения города. 64% опрошенных верят в победу казахстанских спортсменов, сообщает в четверг о результатах соцопроса Казахстанская Ассоциация профессиональных исследователей общественного мнения и рынка.

По данным КАПИОР, большинство опрошенных (68%) испытывают положительные эмоции в связи с проведением Универсиады в Алматы - они говорят о чувстве гордости, радости за страну. Для 72% Универсиада – это праздник для всех, а также дополнительные возможности для бизнеса, 40% считают, что это праздник для избранных; 7% алматинцев настаивают, что это «лишняя трата денег», 42% уверены, что это стресс для населения города.

Опрос показал, что около половины населения не знает атрибутов Универсиады: внешнего вида формы казахстанских спортсменов, дизайна медалей, сувениров и даже символики. Только 31% смогли правильно назвать символ Универсиады – сокол Сункар.

Значительная часть жителей и гостей Алматы считает, что информирование о проведении Универсиады было недостаточным, особенно о планируемых акциях (56%), о знаменитых спортсменах и командах (42%), о расписании, транспорте, ценах и условиях посещения мероприятий Универсиады (38,8%). Больше половины опрошенных жителей города Алматы предпочитают не посещать игры зимней Универсиады, а следить по интернету, телевизору, газетам.

Из множества мероприятий зимней универсиады наиболее зрелищными, согласно проведенному опросу, будут: открытие (39%), фигурное катание (33%), прыжки с трамплина (25%), закрытие (22%), горнолыжный спорт (15%) и хоккей с шайбой (14%).

Алматинцы уверены в успешном выступлении казахстанской команды: 64% опрошенных верят в победу казахстанских спортсменов. 28,4% надеются, что Казахстан займет первое место в общем зачете. Самым известным спортсменом является Денис Тен.

В ходе исследования было опрошено 500 респондентов методом личного интервью.

КАПИОР объединяет крупнейшие исследовательские компании: BRIF Research Group, ЦИОМ, BISAM Central Asia, SANGE Research Center, ISAS, GfK Kaskhstan, Elim, Alvin Market.