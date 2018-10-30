Назарбаев назван самой значимой личностью тюркского мира

«Сегодня мы представляем результаты социологического межстранового исследования, имеющего сравнительный характер - «Тюркбарометр». Это проект Международной Тюркской академии, который был инициирован в 2017 году и был проведен в столицах тюркоязычных стран – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Азербайджана», - рассказала Ракишева на заседании Центрально-Азиатского научно-экспертного совета АНК «Казахстан и Центральная Азия: этносоциальные процессы и этнокультурный диалог».

Она отметила, что «Тюркбарометр» стоит наряду с такими проектами, как «Евробарометр», проводимый Евросоюзом с 1974 года, «Латинобарометр» и «Евразийский монитор». Такие барометры позволяют в сравнительной динамике посмотреть те процессы, которые происходят в той или иной стране.

«Больше всего наши граждане хотели бы путешествовать в странах тюркского мира. Следующий вопрос касался того, что нас разъединяет. Здесь было больше всего затруднившихся ответить. Если объединяющих факторов было названо 32, то разъединяющих – 19. При этом язык является как объединяющим, так и разъединяющим фактором в данном случае. От 18% до 67% граждан наших стран ощущают себя частью современного тюркского мира», - продолжила Ракишева.

Также респондентов просили назвать самую значимую личность тюркского мира.

«Это был открытый вопрос, они сами называли фамилии. В основном, каждый респондент называл президента своей страны, но общим в ответах всех граждан 6 стран было то, что они называли два имени - это Мустафа Кемаль Ататюрк и президент РК Нурсултан Назарбаев», - отметила Ракишева.

Согласно исследованиям «Тюркбарометра» прошлого года, Назарбаев был назван самым узнаваемым лидером в Турции. Масштабное исследование было проведено с участием жителей Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.



