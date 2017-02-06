В компаниях считают, что указ наносит ущерб американскому бизнесу
Apple, Google и Microsoft направили в суд письмо против миграционного указа Трампа
Фото EPA

Ирина Галат, Vласть

Корпорации Apple, Google, Microsoft и еще около 100 крупных американских компаний подали в суд юридическое обоснование своей позиции против указа президента Дональда Трампа по ограничению миграции. В обосновании говорится, что указ, ограничивающий въезд работников из-за рубежа, наносит ущерб американскому бизнесу. Как сообщило агентство Reuters, юридическая позиция была представлена в воскресенье в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, передает ТАСС.

«Указ представляет собой существенное отклонение от принципа справедливости и предсказуемости, которые руководили иммиграционной системой США на протяжении 50 лет», - цитирует агентство правовое обоснование позиции корпораций.

«Указ наносит значительный ущерб интересам американского бизнеса, а также инновациям и росту в конечном итоге», - считают они. «Иммигранты или их дети основали более 200 из 500 крупнейших американских компаний, входящий в список, составляемый журналом Fortune», - отмечается в документе.

Среди корпораций, подавших в суд юридическое обоснование, помимо Apple, Google и Microsoft, есть также Facebook и Twitter, Intel, eBay, Netflix, сервис такси Uber, производитель джинсовой одежды Levi Strauss. В основном документ подписали компании технологического сектора, которые привлекают из-за рубежа квалифицированную рабочую силу.

Указы, ужесточающие иммиграционную политику, Трамп подписал в конце января. Он поручил Госдепартаменту и министерству нацбезопасности на 120 дней приостановить программу размещения беженцев в США. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле ввел временный запрет на исполнение данного указа Трампа. Распоряжение суда касается конкретно приостановки на 90 дней въезда в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию минюста на решение федерального суда Сиэтла. Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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