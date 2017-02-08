Системные риски в госорганах породили коррупцию – Кожамжаров

В Казахстане необходимо улучшить систему противодействия коррупции, считает председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров. Как заявил он в среду в ходе отчетной коллегии ведомства, в ходе задержания высокопоставленных чиновников здесь выявили «ряд серьёзных вещей, которые создали условия для того, чтобы можно было воровать легко».

«После расследования ряда уголовных дел мы вскрываем очень системные риски, которые на самом деле и породили коррупционные схемы в разных сферах жизнедеятельности нашего государства. К примеру, после разоблачения преступной группы, которая занималась долгое время хищением средств из Нацфонда, я имею ввиду фонд «Байтерек», мы выявили ряд таких серьёзных вещей, которые привели, в принципе, создали условия для того, чтобы можно было воровать легко это всё», - заявил Кожамжаров, говоря об аресте бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

По его словам, на квазигосудасрственный сектор законы о госзакупках не были распространены, а корпоративный кодекс позволял, чтобы «один человек мог принимать решение о том, кто из предпринимателей будет участвовать в том или ином тендере, государственном заказе и последующий механизм оплаты».

«Отсутствие надзора, контроля и, в первую очередь, мы думаем, что это вопросы общественного контроля. Мы понимаем, чтобы избежать и изжить коррупцию, мы должны быть максимально прозрачны, максимально открыты, максимально вовлечь в это гражданское общество. Поэтому мы должны научиться этому», - пояснил глава агентства.

Он заверил, что осознание «может быть» уже пришло на уровне центрального органа, однако на местах эта работа проводится слабее.

«После определенных конкретных расследований мы всегда должны увидеть причину и подсказать должностным лицам, уполномоченным органам, на что нужно обратить внимание и какие системные меры надо принимать для того, чтобы это впредь не случилось. Улучшить систему. И так далее. Особенно, когда это касается государственных средств», - подчеркнул Кожамжаров.