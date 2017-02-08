​Сагинтаев о системе оплаты общественного транспорта в Алматы: «Онай» оказался не онай»

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время визита в Алматы назвал систему безналичной оплаты «Онай» нелегкой. Аким Алматы, в свою очередь, рассказал премьеру, что она позволила увеличить прозрачность общественного транспорта и отметил, что её привлекательность будет выше, если акимат интегрирует её в единую карту жителя Алматы, сообщает в среду МИА «Казинформ» .

Премьера ознакомили с работой системы «Онай», системы умных камер в городе Алматы, электронных КСК города. «Онай» оказался не онай», - пошутил Бакытжан Сагинтаев, подойдя к стенду с презентацией системы электронного билетирования Онай во время её презентации в Алматы. Тут следует добавить, что слово «онай» с казахского языка переводится как «просто».

«В целом мы видим показатели, во-первых, собираемость растет, идет прозрачность. Плюс такие фишки, что мы в эту карту начинаем интегрировать, к примеру, граждане с картой «Онай» могут попасть на Шымбулак, приезжаешь, надо стоять в очереди, а с картой «Онай» придешь, проходишь без очереди. Если мы эту карту начнем интегрировать в единую карту жителя Алматы, тогда это повысит ее привлекательность», — отреагировал на шутку премьера аким Алматы Бауыржан Байбек.

Сагинтаев также посетил объекты СЭЗ ПИТ «Алатау». В морской академии КБТУ ему показали работу тренажера буровой установки, который позволяет моделировать процессы бурения. На нём могут обучаться как студенты, так и рабочие нефтяных компаний. Его цена составила $1,2 млн., а стоимость семидневного курса обучения - 300 тыс. тенге.