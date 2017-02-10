Задержан главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай

Главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай задержан по подозрению в пособничестве Мухтару Абллязову, сообщили в пятницу в пресс-службе национального бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, он отмывал часть похищенных в БТА средств через газету.

«В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси калам: Трибуна», - говорится в сообщении Нацбюро.

В настоящее время антикоррупционной службой проводятся следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

Как напомнили в ведомстве, Нацбюро продолжает расследование уголовного дела в отношении Аблязова и других бывших руководителей БТА банка.

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.