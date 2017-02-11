КНБ ликвидировал 2 экстремистские группы в Алматы и Алматинской области

Комитет национальной безопасности совместно с органами внутренних дел провел серию спецопераций с 13 по 24 января в Алматы и близлежащих районах Алматинской области. В результате "были нейтрализованы две радикальные группы и 6 приверженцев религиозно-экстремистской идеологии", сообщает ведомство в субботу.

«Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии. Всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек», - говорится в сообщении КНБ.

По данным ведомства, при обыске мест жительства задержанных были изъяты 5 гранат, атрибутика международных террористических организаций, литература и электронные носители информации с религиозным содержанием.

Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия.