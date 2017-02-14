Чиновник признался, что обсуждал с российским послом тему санкций
Советник Трампа подал в отставку после скандала вокруг его связей с Россией
Фото Wikipedia

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после того, как стало известно, что он обсуждал проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком до вступления Трампа в должность, сообщают Ведомости со ссылкой на CNN.

Газета напоминает, что ранее стало известно, что Минюст предупредил Белый дом об уязвимой позиции Флинна в истории с его телефонным разговором с российским послом Сергеем Кисляком.

СМИ сообщали, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопрос снятия санкций. Сначала Флинн опровергал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций, затем не исключил, что о санкциях речь все-таки шла.

«Я непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», - приводит CNN выдержку из письма Флинна об отставке.

Майкл Флинн был верным сторонником Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, однако многие чиновники, отвечающие за вопросы национальной безопасности, относятся к нему скептически из-за его связей с Россией. Бывший генерал не раз высказывался в пользу налаживания отношений с Москвой.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
КНБ ликвидировал 2 экстремистские группы в Алматы и Алматинской области
Новости
На Шымбулаке сошла лавина, погиб российский рефери
Новости
Задержан главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай
Новости
Скончался председатель Счетного комитета Казахстана
Новости
Назарбаев своим указом расширил границы Астаны
Новости
Причины повышения цен на бензин объяснил глава Минэнерго