Советник Трампа подал в отставку после скандала вокруг его связей с Россией

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после того, как стало известно, что он обсуждал проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком до вступления Трампа в должность, сообщают Ведомости со ссылкой на CNN.

Газета напоминает, что ранее стало известно, что Минюст предупредил Белый дом об уязвимой позиции Флинна в истории с его телефонным разговором с российским послом Сергеем Кисляком.

СМИ сообщали, что в декабре Майкл Флинн несколько раз говорил по телефону с послом Сергеем Кисляком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Флинн и Кисляк не обсуждали вопрос снятия санкций. Сначала Флинн опровергал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций, затем не исключил, что о санкциях речь все-таки шла.

«Я непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», - приводит CNN выдержку из письма Флинна об отставке.

Майкл Флинн был верным сторонником Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, однако многие чиновники, отвечающие за вопросы национальной безопасности, относятся к нему скептически из-за его связей с Россией. Бывший генерал не раз высказывался в пользу налаживания отношений с Москвой.