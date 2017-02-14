В 2017 году начнется подготовительная работа по расширению производства на Кашагане

Консорциум «НКОК» получил разрешение от правительства Казахстана на расширение производства на морском месторождении Кашаган, расположенном в Атырауской области, сообщает во вторник МИА «Казинформ» .

«Эксплуатационный цикл Этапа I проекта освоения месторождения Кашаган составляет десятки лет, и последующие этапы освоения в настоящий момент находятся на стадии планирования. Тем не менее, мы недавно получили одобрение Правительства Республики Казахстан на проведение подготовительных инженерно-технических работ в рамках проекта дальнейшего расширения производства на Этапе I освоения месторождения Кашаган», - цитирует агентство слова управляющего директора консорциума «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В» Бруно Жардена.

По его словам, проект расширения производства называется «ЦК01» и предусматривает капиталовложения, направленные на увеличение объема добычи на 80 тысяч баррелей в сутки в результате ввода дополнительных мощностей по компримированию и закачке сырого газа на морском комплексе в Каспийском море.

«Одобрение Правительства позволяет НКОК начать подготовительные инженерно-технические работы в 2017 году и разработку планов дальнейших инженерно-технических работ на 2018 год. После завершения данного проекта объем добычи на Этапе 1 может достигнуть целевого уровня 450 тысяч баррелей в сутки», - также заявил Жарден.

Компания NCOC действует в качестве оператора проекта от лица консорциума в составе семи нефтегазовых компаний с соответствующей долей участия в проекте: АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ Кашаган Б.В.) – 16,88%; ENI S.p.A. (Agip Caspian Sea B.V.) – 16,81%; Exxon Mobil Corporation (ExxonMobil Kazakhstan Inc.) – 16,81%; Royal Dutch Shell plc. (Shell Kazakhstan Development B.V.) – 16,81%; Total S.A. (Total E&P Kazakhstan) – 16,81%; CNPC (CNPC Kazakhstan B.V.) – 8,33%; INPEX Corporation (INPEX North Caspian Sea) – 7,56%.