Законодательно ограничить торговые наценки предлагает Назарбаева

Сломать систему перекупщиков не рыночными механизмами, а жестким регулированием предлагает депутат сената Дарига Назарбаева. По ее мнению, озвученному в среду в ходе встречи комитета по международным отношениям, обороне и безопасности палаты с руководством министерства сельского хозяйства по вопросам продовольственной безопасности, необходимо законодательное ограничение торговых наценок.

«Мы много говорим о субсидиях, потому что это волнует население. Во-первых, потому что на это тратятся огромные деньги из бюджета. Сегодня доверия этой работе нет, потому что эффект пока не такой, который ожидаем. Второе, конечной целью субсидии должны иметь создание очень крепкого на селе фермера, хозяина, который завтра сможет без субсидий дальше жить и развивать свое производство. Это должно быть целью», - подчеркнула Назарбаева.

Еще одна цель, по ее словам, это доступные цены на продовольственные товары на внутреннем рынке.

«На сегодня они не работают, уже почти 20 лет говорим об этом, 20 лет говорим о проблеме торговых наценок. Из года в год одно и то же. Такое ощущение, что ходим по замкнутому кругу и что это такая мощная группа, которую нельзя сломать, и что интересы этой группы выше государственных, может, в этом дело, я не знаю, но этим надо заниматься. Продумать жесткие механизмы. Сломать эту систему», - заявила сенатор.

В этой связи, считает она, необходимо, чтобы было «законодательное ограничение торговых наценок».

«Да, это нерыночный механизм, - признала Назарбаева, - но на какой-то период времени, чтобы все эти перекупщики померли своей смертью нужно эту драконовскую меру вводить».