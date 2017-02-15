​Ержан Казыханов назначен послом Казахстана в США

Ержан Казыханов назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в США. Ранее он занимал должность посла в Великобритании, а также Северной Ирландии, Ирландии и Исландии по совместительству. На этой позиции его сменил экс-министр иностранных дел Ерлан Идрисов, сообщает в среду пресс-служба Акорды.

«Ержан Казыханов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки. <…> Ерлан Идрисов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», - говорится в сообщении Акорды.

Казыханов родился 21 августа 1964 года в Алматы. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности историк-востоковед. Кроме того обучался в Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР и Индийском институте международных отношений.

С 1989 по 1992 год работал вторым секретарем, затем первым секретарем протокольно-политического отдела министерства иностранных дел Казахской ССР. С 1992 года был завотдела, затем заместителем начальника управления государственного протокола МИД Казахстана. С 1995 по 2000 год занимал пост первого секретаря, советника постоянного представительства Казахстана при ООН. С 2000 по 2003 год возглавлял департамент многостороннего сотрудничества МИД Казахстана. С 2003 по 2007 был постоянным представителем Казахстана в ООН, а также чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кубе по совместительству.

С 2007 по 2008 год занимал должность министра иностранных дел Казахстана. После этого был помощником президента и чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии, а также представителем Казахстана при международных организациях в Вене. С 2011 по 2012 год занимал пост замминистра иностранных дел, министра иностранных дел и помощника президента. С апреля 2015 года был послом Казахстана в Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии по совместительству.