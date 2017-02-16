Для стабилизации цен выделят деньги из бюджета
В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Акимат Астаны разработал сервисный план по урегулированию цен на продукты питания. Благодаря созданию трех оптовых центров, договора с Узбекистаном о круглогодичной поставке овощей и фруктов, а также за счет проведения ярмарок гражданам дадут возможность покупать продукты по низким ценам, заявил в четверг в ходе отчетной встречи с населением аким Астаны Асет Исекешев.

«Вопрос действительно актуальный. И важно понимать, что его сложно быстро решить, потому что это рынок. Тем не менее, мы должны понимать, что потребление продуктов выросло на 20%», - сказал Исекешев, отвечая на вопросы горожан, почему повысились цены на продовольствие.

Он тут же сообщил, что в акимате разработан сервисный план по урегулированию цен на продукты.

«Во-первых, мы должны до конца решить вопрос конкуренции и доступа на рынки. Мы сейчас этим занимаемся. Будет три оптовых центра, в которых все службы собраны. Это - таможенники, санэпидемстанция, экологи и другие. Они будут быстро пропускать продукцию. Также мы договорились со всеми областями и с Республикой Узбекистан о постоянной доставке в течение года фруктов и овощей. И мы определили 16 позиций - это мясо, крупы и другие. Поэтому мы разработали программу, которую будем применять и выделять из бюджета деньги, для того, чтобы стабилизировать цены на рынке», – рассказал глава города.

Кроме того, напомнил Исекешев, в Астане постоянно проводятся ярмарки, чтобы у населения была возможность купить продукты по низким ценам.

«Все эти меры, мне кажется, позволят стабилизировать цены по сравнению с прошлым годом», - считает аким.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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