В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты

Акимат Астаны разработал сервисный план по урегулированию цен на продукты питания. Благодаря созданию трех оптовых центров, договора с Узбекистаном о круглогодичной поставке овощей и фруктов, а также за счет проведения ярмарок гражданам дадут возможность покупать продукты по низким ценам, заявил в четверг в ходе отчетной встречи с населением аким Астаны Асет Исекешев.

«Вопрос действительно актуальный. И важно понимать, что его сложно быстро решить, потому что это рынок. Тем не менее, мы должны понимать, что потребление продуктов выросло на 20%», - сказал Исекешев, отвечая на вопросы горожан, почему повысились цены на продовольствие.

Он тут же сообщил, что в акимате разработан сервисный план по урегулированию цен на продукты.

«Во-первых, мы должны до конца решить вопрос конкуренции и доступа на рынки. Мы сейчас этим занимаемся. Будет три оптовых центра, в которых все службы собраны. Это - таможенники, санэпидемстанция, экологи и другие. Они будут быстро пропускать продукцию. Также мы договорились со всеми областями и с Республикой Узбекистан о постоянной доставке в течение года фруктов и овощей. И мы определили 16 позиций - это мясо, крупы и другие. Поэтому мы разработали программу, которую будем применять и выделять из бюджета деньги, для того, чтобы стабилизировать цены на рынке», – рассказал глава города.

Кроме того, напомнил Исекешев, в Астане постоянно проводятся ярмарки, чтобы у населения была возможность купить продукты по низким ценам.

«Все эти меры, мне кажется, позволят стабилизировать цены по сравнению с прошлым годом», - считает аким.