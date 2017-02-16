В Алматы за сутки за правонарушения в полицию были доставлены 156 подростков

Полицейские Алматы в первый день проверок доставили в отделения полиции 156 подростков: 143 человека за административные нарушения; 13 за беспризорность, 8 их них определены в Центр адаптации несовершеннолетних. За нахождение детей без присмотра законных представителей в ночное время, 63 родителя были оштрафованы, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.

«За первый день мероприятия в органы внутренних дел доставлено всего 156 подростков за различные правонарушения, в том числе за совершение административных правонарушений – 143, за безнадзорность и беспризорность – 13, из них 8 – помещены в Центр адаптации для несовершеннолетних для установления их места жительства и передачи законным представителям. Кроме того, за минувшие сутки подразделениями полиции выявлено и поставлено на учет органов внутренних дел 8 подростков – правонарушителей и 9 неблагополучных семей. За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей 63 родителя привлечены к административной ответственности», – сообщила начальник отдела ювенальной полиции полицейской службы Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

За мелкое хулиганство полиция задержала 6 подростков; 3 руководителя компьютерных клубов будут привлечены к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей в их заведениях; 5 магазинов привлечены к ответственности за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним.