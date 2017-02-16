В Алматы за сутки за правонарушения в полицию были доставлены 156 подростков

Полиция оштрафовала 63 родителей
Айсулу Тойшибекова, Vласть
Полицейские Алматы в первый день проверок доставили в отделения полиции 156 подростков: 143 человека за административные нарушения; 13 за беспризорность, 8 их них определены в Центр адаптации несовершеннолетних. За нахождение детей без присмотра законных представителей в ночное время, 63 родителя были оштрафованы, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел города.
Еще по теме:
- 45 школьных автобусов закупят в Астане для перевозки детей с окраин
- В правительстве думают над тем, как приучить родителей больше общаться с детьми
- Клуб приемных родителей: «Детские дома и органы опеки делают все, чтобы спрятать детей»
- В Казахстане не хватает оборудованных мест для купания, из-за чего гибнут люди
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые