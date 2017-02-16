Газифицировать Талдыкорган и еще 8 населенных пунктов в 2017 году планирует Минэнерго

Газифицировать Талдыкорган и еще восемь населенных пунктов в 2017 году планирует министерство энергетики Казахстана. Об этом в ходе расширенной коллегии ведомства рассказал министр Канат Бозумбаев.

По его словам, благодаря программе газификации страны, сегодня более 8 млн. жителей Казахстана или 46,3% населения имеет доступ к природному газу. Только в 2016 году было газифицировано 50 населенным пунктам 6-ти областей – Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской.

«В планах на 2017 год, газифицировать 8 населенных пунктов в соответствующих областях. Это порядка 702 тыс. человек, - сказал Бозумбаев. - И в этом году будет впервые газифицирован город Талдыкорган. Туда подведен соответствующий магистральный газопровод».

Помимо этого, исходя из доклада министра, Казахстан бьет рекорды по добыче газа. В 2016 году объем добычи газа составил 46,4 млрд. кубов, превысив плановый объем на 5,5%. Основные объемы были обеспечены месторождениями Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

«В 2017 году ожидается добыть порядка 48,1 млрд. газа, в том числе на Кашагане до 3,1 млрд. кубов, на Карачаганаке - до 18 млрд., Тенгизе - до 14,5 млрд. кубов, - заявил Бозумбаев. - В целом газовая отрасль имеет хорошую динамику развития. В 2016 году мы имели сверхплановое производство как товарного, так и сжиженного газа, в 2017 году производство товарного газа будет увеличено до 29 млрд. кубов, и сжиженного газа на 2,7 млрд. кубов».

Он также отметил, что за последние 3 года в Казахстане популярностью стал пользоваться сжиженный газ. Его потребление выросло на 65%. А продажа газа для нужд автолюбителей выросла со 100 тысяч тонн в год до 350-400 тысяч.

«Это, в свою очередь, одна из действенных мер по снижению существующей импортозависимости от импортных ГСМ, к тому же газ значительно дешевле, чем бензин. И так решаются многие вопросы экологического характера», - сказал он.

Не обошел стороной Бозумбаев и вопрос газотранспортной системы страны. Так, по его словам, за годы независимости построено 18 тысяч километров магистральных, 30 тысяч километров распределительных газопроводов, вводятся дополнительные мощности газопровода «Казахстан-Китай», по которому, как сказал министр, уже транспортировано 173 млрд. кубов транзитного газа, в том числе в 2016 году 35 млрд. кубов.

«Построена и экспортируется линейная часть газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», уже транспортировано порядка 5 млрд. кубов газа, из которых 2 миллиарда в 2016 году. В этом году будет доведена проектная мощность газопровода до 10 млрд кубов это позволит начать поставки отечественного газа в Китай, если будут подписаны соответствующие договора. А, кроме того, рассматривается возможность транзита российского газа по действующей газотранспортной системе Казахстана», - заключил он.