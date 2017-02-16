Казахстан планирует обеспечить себя бензином, дизтопливом и авиакеросином к 2018 году

Казахстан сможет обеспечить себя всеми продуктами нефтепереработки к 2018 году, прогнозирует министр энергетики Канат Бозумбаев.

Для достижения этой цели министерство и инвесторы должнызакончить реконструкцию трех существующих в Казахстане нефтеперерабатывающих заводов – павлодарского, шымкентского и атырауского.

«После модернизации трех наших НПЗ объем переработки нефтивозрастет после 2019 года с 14,5 до 19,5 млн. тонн. Увеличится производствонефтепродуктов – бензина, дизтоплива, авиатоплива, снизится производство мазута. В 2017 году мы ожидаем производство 3 млн. тонн бензина, 4 млн. тонндизтоплива, 3 млн. тонн мазута и около 300 тыс. тонн авиакеросина».

Модернизация НПЗ, по словам министра, заканчивается: на атырауском НПЗ в 2016 году завершены механические работы по комплексу глубокой переработки нефти, комплекс будет введен в эксплуатацию в этом году; на павлодарском нефтехимическом заводе установлено основное оборудование, идут пусконаладочные работы, вопросы финансирования решены, комплекс будет введен в эксплуатацию до начала второго полугодия; на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе механическое завершение модернизации и реконструкции планируется в конце этого года, установлено основное оборудование, идут пусконаладочные работы, вопросы финансирования решены, проект должензавершиться в 2018 году.

«После ввода в эксплуатацию и выхода на проектную мощность модернизированных НПЗ мы ожидаем полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами, будет исключена импортозависимость по ГСМ – по бензину и дизтопливу, и после процедур сертификации – они более длительные – по авиакеросину», - сказал он.