Между правительством и оппозицией в Сирии еще высок уровень недоверия – Лаврентьев

Несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие и взаимные претензии, в Астане вновь удалось посадить за один стол переговоров представителей официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции, заявил в четверг в ходе пресс-конференции по итогам переговоров по урегулированию сирийского конфликта официальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев.

«Хотел бы особо подчеркнуть, что в ходе этой встречи присутствовали в очередной раз в этом зале делегации правительства Сирии и делегации сирийской вооруженной оппозиции, несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие и взаимные претензии. Но тем не менее, как показывает практика, как показывает опыт общения с сирийцами, у них все равно остается много общего. Я думаю есть почва для того, чтобы накал страстей улегся, и чтобы разногласий было с каждым все меньше и меньше», - сказал Лаврентьев.

Однако, уточнил он, для этого требуется очень плотная и детальная работа, что и делалось на протяжении последних двух дней в Астане.

«Все это позволило более детально взглянуть на картину происходящего в Сирии, для выработки действительно оптимальных решений преодоления существующих разногласий», - пояснил представитель России.

Он отметил, что в составе сирийской вооружённой оппозиции присутствует ряд представителей так называемого «Южного фронта» - группировок, контролирующих часть территорий на юге Сирии.

«На них определённое влияние имеют Иорданские власти, которые проделали достаточно большую работу, чтобы склонить эти группировки к подписанию соответствующих соглашений 29 декабря прошлого года с первой группой сирийской вооружённой оппозиции. Считаю, это хороший знак и другим оппозиционным группировкам, которые ещё задумываются. Надеюсь они согласятся участвовать в поиске компромиссных решений в ходе межсирийского диалога», - выразил уверенность Лаврентьева.

Тем не менее, признал он, «до прямого межсирийского диалога ещё далеко».

«Как я говорил, уровень взаимного недоверия очень высокий. Много взаимных обвинений. Но шаг за шагом мы должны двигаться вперёд, не оставляя пространства для духа конфронтации», - резюмировал глава делегации.