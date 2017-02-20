Новый иммиграционный указ Трампа коснется граждан семи стран

Пересмотренная предварительная версия иммиграционного указа президента США Дональда Трампа запрещает въезд в страну гражданам тех же семи стран, но вводит некоторые послабления, пишут Ведомости со ссылкой на Associated Press.

По словам высокопоставленного источника в администрации президента, граждане Ирана Ирака, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ливии смогут въехать в США по ранее выданной визе. Кроме того, из-под запрета выводятся лица с двойным гражданством и обладатели грин-карт, а заявки на визы от сирийских беженцев будут обрабатываться на общих основаниях (вместо отказа). По словам источника агентства, в указ могут внести изменения перед тем, как его подпишет Трамп. Подписание вероятно на текущей неделе, отмечает AP.

10 февраля Трамп подверг критике решение Федерального апелляционного суда США, продлившего действие запрета на его исполнительный указ о фактическом запрете иммиграции из семи мусульманских государств. Президент намерен обратиться в Верховный суд США.

Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 27 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали и ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев (из Сирии - без ограничения времени). Указ вызвал хаос в международных аэропортах и волну протестов в США и других странах мира. Позже администрация президента США фактически смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов, исключив из него обладателей действующей грин-карты.