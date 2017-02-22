В мировой политике господствует беспрецедентный уровень ненависти - правозащитники

Согласно данным ежегодного доклада международной правозащитной организации Amnesty International, политики по всему миру в 2016 году стали гораздо чаще использовать язык вражды, чтобы упрочить свое влияние и получить дополнительную власть. Amnesty объявила о максимальном с 1930-х годов уровне ненависти в политике, сообщает Republic .

«Несмотря на уроки прошлого, в 2016 году мы стали свидетелями того, что идею человеческого достоинства и равенства, саму идею человеческой семьи решительно заслонила риторика, построенная на обвинениях, страхе и поиске козла отпущения и используемая теми, кто пытался прийти к власти или удержать её любой ценой», - написал генеральный секретарь Amnesty Салил Шетти во вступительном слове к докладу.

«2016-й стал годом, когда циничное использование риторики «мы и они», языка обвинений, ненависти и страха, во всем мире достигло беспрецедентного с 1930-х годов уровня. Отвечая на обоснованные опасения по поводу ситуации с безопасностью или состояния экономики и стремясь заручиться голосами избирателей, слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью», – заявил Шетти.

Так, по словам ген секретаря Amnesty, самым заметным и неожиданным событием стало избрание Дональда Трампа президентом США: «Его избранию предшествовала кампания, во время которой он часто делал сеющие рознь заявления, наполненные мизогинией и ксенофобией, и обещал отказаться от общепризнанных гражданских прав и свобод и проводить политику, которая будет глубоко враждебна осуществлению прав человека. Отвратительная предвыборная риторика Дональда Трампа воплощает в себе общемировую тенденцию проведения всё более озлобленной и сеющей рознь политики. Во всём мире лидеры и политики делали ставку на страх и разобщение, возлагая всю вину на «других» за реальные или надуманные трудности, с которыми сталкивался электорат».

Также, подобную ситуацию можно было наблюдать в России с президентом Путиным, в Венгрии с Орбаном, в Турции с Эрдоганом. Сейчас такое же происходит на Филиппинах с Родриго Дутерте и в США с Дональдом Трампом.

Шетти призвал не ждать, «когда правительства встанут на защиту прав человека, мы, люди, должны действовать сами», добавив, если тенденция продолжится, под ударом окажутся и другие группы, нападения на которых будут зависеть от их расы, пола, гражданства и религии

Кроме того эксперты Amnesty отметили серьезные нарушения прав человека в 159 странах, в том числе, репрессии в Турции после попытки государственного переворота и жесткая антинаркотическая кампания на Филиппинах, которая привела к волне массовых убийств. За прошлый год организация зафиксировала военные преступления минимум в 23 государствах.

Также в докладе Amnesty отмечается ужесточение ограничений, налагаемых в России на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний. Эксперты выразили беспокойство продолжающимся уголовным преследованием участников «болотного дела», а также первым уголовным делом за нарушение закона об «иностранных агентах».

«Продолжала поступать информация о серьезных нарушениях прав человека во время операций силовых структур на Северном Кавказе. <…> Россию критиковали на международной арене за предполагаемые военные преступления ее вооруженных сил в Сирии. Международный уголовный суд продолжил предварительное изучение ситуации в Украине включая преступления, совершенные на востоке Украины и в Крыму. Россия не соблюдала права просителей убежища и беженцев», – указали авторы доклада.