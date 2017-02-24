​Дочь и зять уговорили Дональда Трампа не прерывать участие в Парижском соглашении

Старшая дочь президента США Дональда Трампа – Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер уговорили его не прерывать участие в Парижском соглашении, которое направлено на борьбу с углекислым газом в атмосфере, сообщает в пятницу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В конце января администрация Трампа начала работать над документом по изменению и частичной отмене многих положений экологической политики бывшего президента США Барака Обамы. WSJ расценила его отказ от критики Парижского соглашения, как еще один признак влияния Иванки Трамп и Кушнера на политику Белого дома.

Парижское соглашение — документ, где прописаны меры по снижению углекислого газа в атмосфере, которые начнут применяться с 2020 года. Оно было разработано взамен Киотскому протоколу во время конференции ООН по климату в Париже и принято в середине декабря 2015 года. Его участники хотят удержать рост температуры на планете ниже 2 градусов.

Соглашение начало действовать 4 ноября 2016 года. К тому моменту его ратифицировали более 55 из 191 стран. Объём их выбросов составляет не менее 55% от общего размера выбросов парниковых газов. Последними к соглашению присоединились Китай и США, которые ратифицировали его в сентябре прошлого года.