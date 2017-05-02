Мир за ночь. 2-3 мая 2017 года

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном «при правильных обстоятельствах»; Николас Мадуро хочет принять новую конституцию на фоне акций протеста; госдеп США предупреждает о возможных терактах в Европе этим летом, а в ХАМАС согласны на границы 1967 года.

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил «Republic» со ссылкой на Bloomberg.

«Если для меня будет уместно встретиться с ним [Ким Чен Ыном], я бы почел за честь сделать это», – заявил Трамп, добавив, что встреча может произойти «при верных обстоятельствах».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уточнил, что для встречи КНДР должна выполнить «массу условий», но «пока ничего из этого не происходит».

Bloomberg пишет, что Северная Корея стала «самой главной угрозой национальной безопасности и проблемой внешней политики Трампа» в его первые 100 дней на посту. Пхеньян регулярно проводит ядерные и баллистические испытания, а в апреле США направили к берегам КНДР ударную группу во главе с атомным авианосцем.

Кроме того, США и Южная Корея, предположительно, разработали план гипотетической войны с КНДР, предусматривающий убийство руководства Северной Кореи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Народной ассамблеи – учредительного собрания, призванного составить новую конституцию и фактически сменить государственный строй. Оппозиция страны, митингующая против действующей власти, заявила о своем несогласии и назвала инициативу президента «попыткой государственного переворота», сообщает «Euronews».

Помимо этого, оппозиция и эксперты считают, что внесение изменений в Конституцию может быть использовано властью для переноса президентских и региональных выборов, пишут «Ведомости». Также политические оппоненты обвиняют Мадуро в том, что он хочет обойти нынешнюю Конституционную ассамблею, настроенную оппозиционно.

Госдепартамент США предупредил американцев о возможной угрозе терактов в Европе во время летнего сезона.

«Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник, передает «Интерфакс».

В госдепартаменте призвали американцев во время летнего сезона проявлять бдительность в общественных и туристических местах, в торговых центрах, отелях, клубах, парках, аэропортах, ресторанах, храмах, потому что эти объекты остаются «приоритетными для возможных атак».

«Недавние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Соединенном Королевстве продемонстрировали, что "Исламское государство", «Аль-Каида» и связанные с ними (террористические группировки - V) имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе», - указано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве США также напомнили, что «симпатизирующие террористам или саморадикализованные экстремисты могут совершать нападения почти без предупреждения или без предупреждения».

Палестинское движение ХАМАС рассматривает в качестве компромисса создание палестинского государства в границах 1967 года. Об этом говорится в программном документе Движения исламского сопротивления, обнародованном в Дохе председателем политбюро Халед Машаалем, сообщает «Euronews».

«Принятие этого компромисса ни коим образом не означает признания “сионистского образования” и не предполагает каких-либо послаблений в удовлетворении прав палестинцев, – говорится в пункте 20 представленного документа. – Вместе с тем ХАМАС рассматривает создание независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 4 июня 1967 года с правом возвращения в свои дома палестинских беженцев, как компромиссную общенациональную форму».