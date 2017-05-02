В Казахстане стартовал конкурс социальной ответственности бизнеса «Парыз»

В республике начался прием заявок на участие в конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз» и конкурсе среди трудовых династий и работников производства «Еңбек Жолы», сообщает во вторник пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения со ссылкой на вице-министра Биржана Нурымбетова.

Нурымбетов напомнил, что конкурс «Парыз» проводится министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерством энергетики, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и Федерацией профсоюзов.

«В текущем году он будет проводиться в десятый, юбилейный раз. Поэтому учитывая его особый статус в этом году, он будет проведен под эгидой «Парыз - 10 лет успеха». За годы независимости в Казахстане созданы благоприятные условия для реализации социальной ответственности, и наши предприниматели стремятся повышать меры по безопасности труда и охране окружающей среды, а также создать максимально привлекательные условия своим работникам», - сказал вице-министр.

Конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» проводится среди субъектов крупного, малого и среднего предпринимательства в номинациях «Лучшее социально-ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор», «За вклад в экологию».

Нурымбетов также подчеркнул, что за годы проведения конкурса (с 2008 по 2016 годы) в нем приняли участие свыше 4 тыс предприятий со всех регионов страны.

Он также отметил, что наряду с социальной ответственностью работодателя немаловажно отметить роль работников в развитии и успехе предприятия.

«Для продвижения идеи Общества Всеобщего Труда министерством с прошлого года учрежден Республиканский конкурс «Еңбек Жолы», проводимый среди трудовых династий и работников производства. Его цель - воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики страны. Конкурс включает в себя три номинации «Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник производства», «Лучший наставник работающей молодежи. Прием заявок от претендентов начнется с 20 мая 2017 года», - проинформировал Нурымбетов.

Отбор победителей конкурса «Еңбек Жолы» на региональном и республиканском уровне будет проходить сначала путем онлайн-голосования, а затем имена победителей определит специальная комиссия.