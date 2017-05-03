В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

В Астанинском процессе впервые полноценно примет участие представитель США
В Астану в ночь на 3 мая прибыл помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс - таким образом все участники переговоров по Сирии в настоящее время находятся в столице Казахстана, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.
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