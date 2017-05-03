В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

В Астану в ночь на 3 мая прибыл помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс - таким образом все участники переговоров по Сирии в настоящее время находятся в столице Казахстана, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

«Все делегации прибыли, в том числе представитель США», - цитирует Жайнакова агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось о прибытии в Астану главы российской делегации, спецпредставителя президента России по российскому урегулированию Александра Лаврентьева, советника иностранных дел Иордании по политическим вопросам Науафы Уасфи Теля, спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и главы делегации Турции, замминистра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седата Онала.

По словам Жайнакова, основной раунд переговоров по закреплению режима прекращения огня в Сирии начнется в полдень, поскольку часть делегатов прибыла ночью и рано утром. Встречи пройдут в закрытом формате.

Делегацию правительства Сирии возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, делегацию сирийской вооруженной оппозиции - лидер «Джаишш аль-Ислам» Мохаммад Аллуш. Представитель США примет участие в переговорах впервые.

4 мая во второй половине дня пройдут пленарное заседание и итоговая пресс-конференция.