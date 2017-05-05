Бозумбаев рассказал об основных проектах развития нефтегазовой отрасли

Основными проектами развития нефтегазового сектора Казахстана остаются проекты расширения Тенгизского месторождения, Карачаганака и Кашагана. Ещё одним значительным источником роста должно стать совместное освоение месторождений Хазар и Каламкас-море. Эти проекты, совместно с инициативами других отраслей, должны ускорить модернизацию экономики и обеспечить её рост в ближайшие годы на 5-6%, заявил во время пресс-конференции в пятницу министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, ключевыми проектами для нефтегазовой отрасли будут оставаться проект расширения ТШО, Карачаганака и Кашагана. Общая стоимость первого из них составит $37 млрд, а 32% этих средств будет направлена на закуп казахстанских товаров и услуг. Его нынешний прогресс составляет 18%, за весь период реализации он создаст 20 тыс. рабочих мест.

В рамках второго проекта, который должен сохранить добычу на Карачаганаке на уровне 12 млн. тонн, в этом году должно начаться детальное проектирование и проведение основных тендеров.

«Третий проект – вторая и первая фазы Кашагана – включает в себя строительство отдельного морского острова и установку дополнительных компрессоров обратной закачки газа для увеличения производительности. Он позволит увеличить численность дополнительных рабочих мест до 2 тыс. в период строительства и нарастить уровень добычи нефти со 140 тыс. баррелей до 450 тыс. баррелей в сутки», - отметил Бозумбаев.

Другими проектами развития, по словам министра, станет совместное освоение месторождений Хазар и Каламкас-море: «Не устраивающие нас экономические показатели раздельной разработки этих месторождений привели к необходимости рассмотрения совместного освоения компаниями-операторами проекта Северный Каспий и Жемчужины, то есть двумя разными компаниями в рамках одного проекта синергии. Он позволит снизить капитальные затраты по обоим месторождениям, улучшить их показатели эффективности где-то на $200-300 млн., создать дополнительные места, повысить уровень добычи нефти, увеличить налоговые поступления. По сути, мы говорим о значительном расширении такого же месторождения, как Кашаган. То есть, у нас появляется еще морское месторождение».

В месте с этим Минэнерго планирует внедрять наилучшие практики и методы увеличения нефтедобычи, которые позволят увеличить её на 5-20% на действующих месторождениях. По словам Бозумбаева, эта инициатива прорабатывается вместе с компаниями Shell, «КазМунайГаз» и другими.

Кроме того ведомство планирует активизировать геологоразведочные работы и восполнять запасы углеводородного сырья. Системные меры для этого уже проработаны в проектах кодекса о недрах и налоговом кодексе.

Вместе с этим будет активизирована работа над морскими проектами, в которых, по словам Бозумбаева, сегодня сосредоточен большой потенциал. «Учитывая высокую капиталоемкость данных проектов и их нерентабельность в текущих ценовых фискальных условиях, необходимо реформирование налогооблажения недоропользолвателей», - пояснил он.