Экономическое сотрудничество – не главный фактор участия Германии в ЭКСПО-2017

В пятницу, презентуя немецкий павильон на астанинском ЭКСПО, его комиссар Дитмар Шмитц, отвечая на вопрос Vласти, подчеркнул:

«Смысл мировых выставок немного в другом. В первую очередь в том, чтобы представить обществу, людям последние технологии. В нашем случае – это разработки в области возобновляемых источников энергии. Что касается экономики, бизнеса, то ежегодно проходит много специализированных выставок, куда специально приезжают, чтобы обмениваться контактами, договариваться о сделках. Но на ЭКСПО-2017 будут высокопоставленные немецкие чиновники и политики, поэтому, если будет необходимость, мы поможем бизнесменам с контактами. Но много представителей компаний там, на выставке, не будет. И это нормальный процесс», - сказал Шмитц.

Он также коснулся темы туризма, который, как говорят казахстанские политики и чиновники, получит новый импульс после выставки. По словам Шмитца, «вряд ли будет много туристов из Германии».

«Мы думаем, - пояснил Шмитц, - что (на выставку ЭКСПО-2017 – V) приедет немало бывших казахстанских немцев. Но большинство наших граждан могут получить информацию о технологиях (которые представят в немецком павильоне на ЭКСПО-2017 – V) из более близких источников. В целом же, если не ошибаюсь, и ваши власти говорили, что большинство посетителей выставки – это будут местные жители. Порядка 25%. Иностранцев, как ожидается, будет где-то 15%».

Говоря о подготовке к ЭКСПО со стороны Казахстана, Шмитц заметил, что «мы не можем жаловаться». «Вызовы есть в ходе подготовки к любому мероприятию», - сказал Шмитц, добавив, что они решали все вопросы заранее.

Что касается павильона Германии на выставке, то там, следуя основной теме ЭКСПО-2017, в основном представят технологии в области возобновляемых источников энергии.

«Посетителям павильона в познавательно-развлекательной форме будет предложена информация об экологически чистых технологиях, инновационных методах и передовых решениях. Невероятно интересные экспонаты, которые посетители смогут потрогать и испытать в действии, наглядно демонстрируют огромный потенциал и высокую компетентность Германии в области энергоснабжения. В завершение посетителей ожидает увлекательное «Энергетическое шоу», которое подарит всем участникам волнующее коллективное переживание», - говориться в тексте концепции немецкого павильона.

Германия, как известно, федеративная республика, поэтому каждая земля (область – V) представит свои разработки. «Во входной зоне представлена информация о 16 федеральных землях Германии. На различных стендах и в коротких видеороликах федеральные земли рассказывают о своих проектах по использованию возобновляемых источников энергии и о туристических достопримечательностях. Так посетители еще до того, как войти в павильон, смогут познакомиться с основными фактами о Германии и получат основную информацию о новой энергетической политике Made in Germany», - обещают немцы.

Кроме того, «при входе в павильон все посетители получают электронный ключ, кодированный на их родном языке». «Этот инструмент, - гласит концепция, - позволит им активировать отдельные интерактивные экспонаты и взаимодействовать с ними. При этом посетители узнают много нового, в переносном смысле — обогатятся энергией знаний, которая будет сохраняться в виде очков на электронных ключах».

В немецком павильоне расскажут об общих проблемах, «с которыми человечество сталкивается в сфере производства и передачи энергии на мировом уровне», а затем, в первом зале павильона, ознакомят с «Картой будущего». «В первом зале павильона, названном «Карта будущего», представлена гигантская карта меняющегося мира. С высоты птичьего полета посетители могут изучить мир новой энергетики и познакомиться с потенциалом возобновляемых источников энергии. Помимо конкретных совместных проектов, таких как первая казахстанская ветряная электростанция Ерейментау I, построенная при поддержке Германии, здесь наглядно представлены и такие темы, как интеллектуальные сети и будущее систем хранения энергии», - поясняется в концепции.

Другой зал павильона – «Город будущего» – посвящен «жизненной среде» человека. «На основе актуальных примеров из Германии, - сказано в концепции, - посетители узнают о том, какое влияние переход на использование возобновляемых источников энергии оказывает на нашу повседневную жизнь».