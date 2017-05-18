Об иждивенческих настроениях в квазигоссекторе заявил глава Счетного Комитета

За последние три года количество прибыльных субъектов квазигосударственного сектора значительно снизилось. Несмотря на это они продолжают получат миллиардные средства из бюджета, что порождает «иждивенческие настроения», заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации отчетов правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2016 год глава комитета Нурмухамбет Абдибеков.

«Отмечается недостаточный контроль и мониторинг эффективности управления активами субъектов квазигосударственного сектора», - заявил Абдибеков.

По его словам, перечень объектов, подлежащих приватизации, определяется уполномоченным органом по государственному планированию без соответствующей методики и оценки эффективности их деятельности.

«Количество прибыльных субъектов квазигосударственного сектора за последние три года снижается, что подтверждается большим количеством малорентабльных государственных предприятий, их низкой производительности. Процесс оценки эффективности функционирования юридических лиц с участием государства усложняется отсутствием сводных статистических данных о развитии данного сектора, а также сводных данных об их финансовых результатах. Недостаточно эффективная работа субъектов квазигосударственного сектора не позволяет обеспечить должный уровень поступлений дивидендов в бюджет», - перечислили проблемы глава счетного комитета.

Кроме того, значительные объемы средств республиканского бюджета, ежегодно направляемые на пополнение уставных капиталов субъектов квазигосударственного сектора своевременно не осваиваются, хранятся на контрольных счетах наличности. При этом, сохраняется практика выделения субъектов квазигосударственного сектора средств из республиканского бюджета и Национального фонда.

«Указанное порождает иждивенческие настроения, не способствует прозрачности расходования средств, а также затрудняет возврат сэкономленных средств после реализации инвестиционных проектов. В итоге, должный уровень экономический и социальной отдачи вложенных в их капитал бюджетных средств не обеспечивается», - заключил Абдибеков.