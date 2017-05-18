Идеология нового налогового кодекса будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика — Даленов

Новый налоговый кодекс, который сегодня разрабатывают министерство национальной экономики совместно с министерством финансов будет защищать интересы добросовестных налогоплательщиков и будет отличаться совершенно другой структурой, новой идеологией, а его изложение станет легким, заявил в четверг депутатов сената в ходе круглого стола, посвященному налоговой политике первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он заверил, что в нем найдут отражение меры по теневой экономике, систематизирован ряд льгот, а недропользование получит стимулирование. Кроме того, для МСБ и субъектов АПК облегчается ряд условий и предлагается дополнительный режим. Администрирование станет простым, и упор будет сделан на мотивацию.

«Идеология (нового налогового кодекса — V) будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Во-первых: все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщиков. Данный принцип позволит справедливо рассматривать налоговые споры», - заявил Даленов.

По его мнению, сегодня система выстроена так, что налоговые органы не могут принять «правильную позицию налогоплательщика», при наличии пробелов налогового законодательства.

Разработчики предлагают не применять штрафы и пени если налогоплательщик действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция, а также усилить требование к обоснованности к доначислениям.

«Теперь в актах налоговых проверок должны быть соответствующие обоснования», - подчеркнул вице-министр.

Документ предоставит бизнесу больше времени для изучения изменений законодательства, которые предлагается принимать не позднее 1 июля. Также появляется защита от многочисленных поправок в течение года.

«Предлагается, все возникающие поправки вносить консолидировано одним законопроектом. Это даст возможность бизнесу быть осведомленным о всех изменениях налогового кодекса», - считает Даленов.

Более того, в новом налоговом кодексе упростят «язык», сократят количество отсылок между статьями, устранят дублирование текста в кодексе и подзаконных актах. Также будет применен единый стиль написания, который «был утрачен в ходе многочисленных поправок за ряд лет».

Вице-министр напомнил, что «каркас» действующего налогового кодекса был сформирован в середине 90-х годов прошлого столетия и не менялся в 2001 и 2009 годах. За эти годы были введены новые положения, режимы, поменялись отсылочные нормы и многое другое. Многие положения разбросаны в разных частях. Это усложняло кодекс. Зачастую индивидуальному предпринимателю требуется изучить весь кодекс «от корки до корки».